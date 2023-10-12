УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:41

Уральский аграрный госуниверситет оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в общежитии

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В Екатеринбурге ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» заплатит штраф в размере 300 тыс. руб. за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Нарушения выявил Госпожнадзор в здании общежития ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» по улице Июльской. После этого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа.

Ректор вуза обратился в Свердловский облсуд с требованием отменить решение Кировского районного суда, ссылаясь на год постройки здания. Однако, как отметил суд, период постройки и введения в эксплуатацию объекта защиты не освобождает от соблюдения правил пожарной безопасности.

Так, проверив материалы дела, облсуд не нашел оснований для отмены решения и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.10.2023 Администрация Серова заплатит 150 тыс. рублей за несоблюдение требований Госпожнадзора

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В апреле текущего года специалистом Госпожнадзора в ходе внеплановой проверки по ...

16.07.2020 ФК «Урал» оштрафовали на 200 тыс. рублей за неуведомление о выплате зарплаты иностранному специалисту

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Футбольный клуб «Урал» оштрафован на 200 тыс. руб. за неуведомление о выплате зарплаты ...

29.10.2018 Владельца магазина «Верный» в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения норм пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «Союз Святого Иоанна Воина», ...

24.08.2018 В Екатеринбурге Русская инжиниринговая компания оштрафована на 500 тыс. рублей за травму работников

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Свердловский областной суд оштрафовал ООО «Русская инжиниринговая компания» на 500 тыс. ...

24.07.2018 В Екатеринбурге ТСЖ «БИС-16/1» оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ТСЖ «БИС-16/1» за препятствия проезду ...

Популярные новости
02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»Вчера, 17:42На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон28.03.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»05.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома
Архив новостей
Апрель 2024 (698)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18