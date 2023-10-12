Уральский аграрный госуниверситет оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в общежитии

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В Екатеринбурге ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» заплатит штраф в размере 300 тыс. руб. за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Нарушения выявил Госпожнадзор в здании общежития ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» по улице Июльской. После этого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа.



Ректор вуза обратился в Свердловский облсуд с требованием отменить решение Кировского районного суда, ссылаясь на год постройки здания. Однако, как отметил суд, период постройки и введения в эксплуатацию объекта защиты не освобождает от соблюдения правил пожарной безопасности.



Так, проверив материалы дела, облсуд не нашел оснований для отмены решения и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.