Уральский аграрный госуниверситет оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в общежитии

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В апреле текущего года специалистом Госпожнадзора в ходе внеплановой проверки по ...16.07.2020 ФК «Урал» оштрафовали на 200 тыс. рублей за неуведомление о выплате зарплаты иностранному специалисту
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Футбольный клуб «Урал» оштрафован на 200 тыс. руб. за неуведомление о выплате зарплаты ...29.10.2018 Владельца магазина «Верный» в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения норм пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «Союз Святого Иоанна Воина», ...24.08.2018 В Екатеринбурге Русская инжиниринговая компания оштрафована на 500 тыс. рублей за травму работников
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Свердловский областной суд оштрафовал ООО «Русская инжиниринговая компания» на 500 тыс. ...24.07.2018 В Екатеринбурге ТСЖ «БИС-16/1» оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ТСЖ «БИС-16/1» за препятствия проезду ...