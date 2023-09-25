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Администрация Серова заплатит 150 тыс. рублей за несоблюдение требований Госпожнадзора

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В апреле текущего года специалистом Госпожнадзора в ходе внеплановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности на территории Серовского городского округа был выявлен целый ряд нарушений, допущенных администрацией округа. Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

Около 10 пожарных водоемов в Серове и нескольких поселках содержатся в неисправном состоянии, некоторые гидранты демонтированы, другие — непригодны к использованию. В ряде населенных пунктов были выявлены свалки мусора и горючих отходов. В 14 населенных пунктах и на двух железнодорожных станциях отсутствовало аудиооповещение, предупреждающее о пожаре. В границах некоторых населенных пунктов нет ни противопожарных минерализованных полос, ни барьеров.

Должностным лицом пожарного надзора в отношении администрации Серовского городского округа был составлен протокол по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. руб. за несоблюдение правил пожарной безопасности. Решением Серовского районного суда постановление было оставлено в силе.

В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник администрации Серовского городского округа просил отменить решение, но, пересмотрев дело, облсуд не нашел оснований для его отмены.
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