Администрация Серова заплатит 150 тыс. рублей за несоблюдение требований Госпожнадзора

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Главу Артемовского городского округа Константина Трофимова оштрафовали на 10 тыс. руб. ...28.08.2018 РЖД заплатит 100 тыс. рублей за повторное нарушение требований транспортной безопасности в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. РЖД заплатит 100 тыс. руб. за повторное нарушение требований по обеспечению ...11.04.2013 Администрация Серова оштрафована за нарушение срока предоставления документов
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области привлечена к административной ...26.09.2012 Прокуратура Свердловской области: режим ЧС в Серове введен неправомерно
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2012. Прокуратурой области проведена проверка по факту введения на территории Каменского и ...12.07.2010 Арбитражный суд Свердловской области подтвердил факт нарушения администрацией Серовского городского округа санитарного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2010. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил законность административного наказания, ...