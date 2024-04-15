Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил руководителям районов задачу усилить темпы уборки города в рамках Месячника чистоты

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. С сегодняшнего дня уборочная техника в Екатеринбурге переходит на летний регламент ...

В Екатеринбурге уборка города к празднику 9 мая завершена на 90%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам наведения чистоты на территории города в ...