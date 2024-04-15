Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил руководителям районов задачу усилить темпы уборки города в рамках Месячника чистоты

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова ...15.04.2024 Уборочная техника Екатеринбурга переходит на летний регламент работы
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. С сегодняшнего дня уборочная техника в Екатеринбурге переходит на летний регламент ...12.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился усилить работу коммунальных служб в преддверии Дня города
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение усилить работу коммунальных служб ...06.05.2022 В Екатеринбурге уборка города к празднику 9 мая завершена на 90%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам наведения чистоты на территории города в ...09.04.2021 В Екатеринбурге расширят территорию ямочного ремонта улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил увеличить объемы работы по устранению ...