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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил руководителям районов задачу усилить темпы уборки города в рамках Месячника чистоты

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание с главами районов. Им была поставлена задача по усилению темпов уборки в рамках Месячника чистоты для подготовки города к предстоящим праздникам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«У нас приближаются майские праздники: Первомай и День Победы, поэтому наша обязанность — убирать и тщательно следить за состоянием городских территорий. К проведению массовых мероприятий город должен быть в идеальном порядке», — подчеркнул градоначальник.

Также глава Екатеринбурга поручил руководителям районов уделить особое внимание наведению порядка на мемориальных комплексах. Именно здесь пройдут торжественные церемонии возложения венков с участием гостей уральской столицы.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге проходит общегородской субботник. Так, в Академическом районе добровольцы в полдень собрались на площадке перед храмом Святых Божьих Строителей в Преображенском парке. Инвентарь для работ местным жителям предоставили УК «Академическая» и компания-основатель восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). После уборки все участники субботника приглашены на чаепитие с пирожками от ведущего девелопера территории.
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