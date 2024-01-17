Свердловская область завоевала первое место в номинации «Геоинформационные технологии» в рамках II Национальной премии «Умный город»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Свердловская область 17 января отмечает 90-летие на международной выставке-форуме ...29.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Свердловской области будет внедрена единая информационная система мониторинга ...14.10.2022 Евгений Куйвашев расширил список номинаций губернаторской премии для работников образования
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Премия губернатора Свердловской области для работников системы образования с 2023 года ...13.09.2022 Геопортал Свердловской области заработал в тестовом режиме
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Министерство цифрового развития и связи Свердловской области запустило в тестовом ...29.05.2019 УБРиР занял второе место в рамках национальной премии «Золотой Меркурий»
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. В рамках национальной премии «Золотой Меркурий» Уральский банк реконструкции и развития ...