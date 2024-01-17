Свердловская область завоевала первое место в номинации «Геоинформационные технологии» в рамках II Национальной премии «Умный город»

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Свердловская область заняла первое место в номинации «Геоинформационные технологии» в рамках II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Мероприятие проходило с 25 по 27 апреля в Железноводске, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.Кроме того, регион завоевал второе место в номинациях «Экономика данных», «Цифровой водоканал», «Муниципальное управление» и получил диплом финалиста в номинации «Энергетика».На стенде области в рамках выставки министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков представил прорывные цифровые проекты Среднего Урала, в том числе региональную геоинформационную систему (РГИС) и модуль анализа геоданных. Именно работа региональной геоинформационной системы получила максимальные оценки жюри.«Геоинформационная система — один из важных инструментов цифровой трансформации региона, которую мы ведем по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Это единая платформа по работе с пространственными данными, в которой на сегодняшний день размещено более 40 государственных услуг и сервисов. На ней действуют семь отраслевых функциональных модулей: Лесопользование, Недропользование, Кадастр ООПТ, Водопользование, Экология, Агропромышленный комплекс, Инвестиционный комплекс. На сегодняшний день модуль уже используется органами власти и ведущими институтами Свердловской области», — рассказал Михаил Пономарьков.Отметим, что внедрение геоинформационной системы соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».