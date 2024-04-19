Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 11,80 коп., до 92,01 руб., евро — вырос на 1,08 коп., до 98,71 руб.