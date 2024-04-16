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В Екатеринбурге на месте промзоны во Втузгородке построят современные жилые комплексы и проложат трамвайную линию

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В Екатеринбурге на месте промзоны во Втузгородке построят современные жилые комплексы и проложат трамвайную линию. Территория в границах проектирования составляет более 11 га, а жилфонд проекта на расчетный срок составляет 76 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также в новом районе планируется построить детский сад, школу и организацию дополнительного образования, рассчитанные на 1 тыс. мест, библиотеку вместимостью до 20 тыс. человек, культурно-досуговые объекты, рассчитанные на 200 тыс. человек, велодорожки протяженностью 0,9 км и детские спортивно-игровые площадки.

Чтобы обеспечить транспортную доступность, в тупиковой улице Вишневой сделают сквозной проезд, а на стыке с улицей Гагарина — трамвайное кольцо. Для этого трамвайную линию протянут вдоль Гагарина от перекрестка с Малышева, и после реконструкции по улицам откроют автобусное движение.

«Проект планировки и межевания территории по продолжению улицы Гагарина вынесен на общественные обсуждения. Срок реализации проекта — 2030 год.», — пояснили в горадминистрации.
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