В Екатеринбурге на месте промзоны во Втузгородке построят современные жилые комплексы и проложат трамвайную линию

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий ...16.04.2024 В Академическом районе Екатеринбурга планируется построить новый микрорайон площадью 29 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Екатеринбурге в новых кварталах Академического района построят детский сад, школу, ...21.09.2023 В Екатеринбурге на ВИЗе проложат новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге на ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку по ул. Татищева. ...07.12.2020 В Екатеринбурге утверждены итоги общественных обсуждений по застройке пустыря на улице Фурманова
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2020. В администрации Екатеринбурга подведены итоги общественных обсуждений проекта ...20.09.2016 Участок улицы Гагарина в Екатеринбурге до пятницы закроют на ремонт
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2016. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение ...