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В Академическом районе Екатеринбурга планируется построить новый микрорайон площадью 29 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Екатеринбурге в новых кварталах Академического района построят детский сад, школу, медицинский городок и другие социально значимые объекты. Проекты вынесены на общественные обсуждения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в проектируемых кварталах № 9 и № 10 между улицами Академика Сахарова и Академика Парина и примыкающей территорией со стороны улицы Чкалова и Преображенского парка планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивную школу, «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» со стационаром на 235 мест, учебные корпуса Уральского государственного медицинского университета, медгородок со стационаром на 100 мест, общежитие-гостиницу на 1 тыс. мест.

Предполагается, что в университетском комплексе будут расположены 12 учебных факультетов, четыре института и 80 кафедр, обучаться будут 4 тыс. 500 студентов. Общая площадь застройки составит более 13 га.

Набережная реки Патрушиха дополнит рекреационную зону микрорайона. Благоустройство территории включает организацию велодорожек, автостоянок, озеленение и создание прогулочных бульваров и скверов, а зона озеленения составит более 7 га.

Общая площадь проектируемой территории — порядка 56 га, жилая территория займет более 9 га, протяженность магистральной улично-дорожной сети — 3,2 км, наземные и подземные парковки рассчитаны на 3 тыс. 315 машино-мест.

Кроме того, в проектируемом микрорайоне № 25 второй очереди района (улицы Профессора Матвеева — Владимира Букина) планируется возвести несколько социально значимых учреждений с вместимостью 1 тыс. мест каждое, а также рассчитанные на 20 тыс. читателей библиотеки и объекты культурно-досугового типа.

Кроме того, будут построены детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак. Общественный транспорт, согласно проекту, будет ходить по двум магистральным улицам, а также планируется проложить линию внутригородского железнодорожного транспорта.

Общая площадь проектируемого микрорайона составит более 29 га.

Напомним, что создание Наукограда с университетским комплексом и медицинским кластером — одна из главных задач ведущего девелопера восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). По замыслу основателей района, здесь в шаговой доступности располагаются детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, где у детей есть возможность ближе познакомиться с различными направлениями науки и в дальнейшем поступить в вузы, расположенные на этой же территории. А после — занять рабочие места в многочисленных предприятиях Наукограда.
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