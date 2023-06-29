В Екатеринбурге выбрано еще 44 проекта иницативного бюджетирования

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 66 млн рублей на субсидирование проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе ...