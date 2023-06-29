В Екатеринбурге выбрано еще 44 проекта иницативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе ...19.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сроках проведения городского конкурса инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения городского конкурсного ...08.12.2022 Власти Екатеринбурга рассмотрели 22 инициативных проекта горожан на сумму более 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков провел заседание комиссии по рассмотрению ...09.06.2020 Глава Екатеринбурга запустил второй конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале второго ...24.01.2020 Администрация Екатеринбурга начала конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте конкурсного ...