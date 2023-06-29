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В Екатеринбурге выбрано еще 44 проекта иницативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Екатеринбурге в результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, предложенных жителями города для реализации в 2004 году, муниципальный проектный комитет выбрал еще 44 проекта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«На реализацию проектов будет выделено 24 млн 200 тыс. руб., часть из которых — из городского бюджета, часть — средства участников инициативных групп», — пояснили в горадминистрации.

Со списком проектов-победителей можно ознакомиться на официальном сайте Екатеринбурга.
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