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Компания «Атомстройкомплекс» направит 4 млн рублей на реализацию социокультурных проектов «Агентства развития Сысерти»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. «Атомстройкомплекс» в ближайшие месяцы примет активное участие в мероприятиях «Агентства развития Сысерти». Девелопер направит 4 млн руб. на поддержку социокультурных проектов агентства, а также выступит соорганизатором некоторых из них, сообщает пресс-служба компании.

Компания «Атомстройкомплекс» направит 4 млн рублей на реализацию социокультурных проектов «Агентства развития Сысерти»

Планируется, что часть перечисленных средств пойдет на проведение фестиваля «Лето на заводе», который в этом году остался без федерального гранта, — деньги на его проведение собирают неравнодушные жители и бизнес.

«Нам близок подход, которого придерживается «Агентство развития Сысерти» в своей работе: объединять власть, бизнес и жителей для того, чтобы сообща делать родной регион лучше и интереснее. В этом сезоне мы станем соорганизатором проекта «Соучастники», благодаря которому жители Сысерти сами инициируют изменения, в которых больше всего заинтересованы. На самом заводе мы будем курировать образовательную и просветительскую программу»,— рассказал бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Компания «Атомстройкомплекс» направит 4 млн рублей на реализацию социокультурных проектов «Агентства развития Сысерти»

Напомним, «Атомстройкомплекс» на протяжении многих лет участвует в жизни Сысертского городского округа — открывает современные рабочие места для жителей округа в своем производственном кластере, участвует в благоустройстве городских территорий и природного парка «Бажовские места». Ровесником проекта «Лето на заводе» стал передовой цементный завод, который «Атом» построил в городском округе, — все эти годы предприятие также оказывает поддержку проекту.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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