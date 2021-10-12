Компания «Атомстройкомплекс» направит 4 млн рублей на реализацию социокультурных проектов «Агентства развития Сысерти»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. В Сысерти состоялось празднование 15-летия завода «Известь Сысерти», входящего в ...

Гостями проекта «Лето на заводе» в Сысерти в этом году могут стать более 50 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. Посетить площадку «Лето на заводе» в 2021 году, по оценкам организаторов проекта, могут ...