Компания «Атомстройкомплекс» направит 4 млн рублей на реализацию социокультурных проектов «Агентства развития Сысерти»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. В Сысерти состоялось празднование 15-летия завода «Известь Сысерти», входящего в ...07.07.2021 «Атомстройкомплекс» продолжает развивать креативный кластер «Лето на заводе»
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. «Атомстройкомплекс» продолжает поддерживать социально-культурный проект «Лето на ...07.06.2021 Гостями проекта «Лето на заводе» в Сысерти в этом году могут стать более 50 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. Посетить площадку «Лето на заводе» в 2021 году, по оценкам организаторов проекта, могут ...26.05.2021 Руководители «Атомстройкомплекса» обсудили развитие малых городов с участниками программы Архитекторы.рф
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Представители «Атомстройкомплекса» обсудили развитие малых городов России с участниками ...25.12.2020 «Атомстройкомплекс» запустил программу развития для посетителей детского города профессий «ВундерВиль»
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. Компания «Атомстройкомплекс» запустила новую программу развития «Строитель» на площадке ...