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Свердловские предприниматели договорились о поставках из Узбекистана продукции для железнодорожной и строительной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Свердловские предприниматели в ходе визита в Узбекистан в рамках мероприятий выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» договорились о поставках продукции стройкомплекса, железнодорожной инфраструктуры и рекламных конструкций. Бизнесмены также получили предложения от других азиатских республики, сообщает департамент информационной политики региона.

«Каждая наша компания получила интересные предложения, и не только от узбекских коллег, но и от предприятий сопредельных азиатских республик. Бизнес-миссии — это действенный формат развития торговых отношений с другими государствами. Будем его продолжать», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Напомним, что бизнес-миссия в Ташкент была организована при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Подписание экспортных соглашений — это всегда многоэтапный процесс. Для закрепления результата мы можем помочь с отправкой пробной партии продукции, с сопровождением контракта, сертификацией и другими вопросами. Также в арсенале доступных бизнесу инструментов поддержки — софинансирование складских затрат», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Напомним, Свердловская область была представлена на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходила с 22 по 24 апреля в Ташкенте. От Свердловской области в Узбекистан приехала делегация, возглавляемая губернатором региона Евгением Куйвашевым, в состав которой вошли представители более 60 предприятий региона в области металлургии, машиностроения, промышленной химии и других отраслей.
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