Свердловские предприниматели договорились о поставках из Узбекистана продукции для железнодорожной и строительной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях международной выставки «ИННОПРОМ. ...22.04.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом прибыл на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом на выставку «ИННОПРОМ. ...22.04.2024 На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая ...17.04.2024 В выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» примут участие 10 свердловских малых предприятий
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В состав бизнес-миссии Свердловской области для участия в международной промышленной ...15.04.2024 На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте Свердловскую область будут представлять более 60 предприятий
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с ...