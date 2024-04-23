Свердловские предприниматели договорились о поставках из Узбекистана продукции для железнодорожной и строительной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом на выставку «ИННОПРОМ. ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом прибыл на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая ...

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В состав бизнес-миссии Свердловской области для участия в международной промышленной ...

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте Свердловскую область будут представлять более 60 предприятий

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с ...