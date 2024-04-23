Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 20 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 37,44 коп., до 92,13 руб., евро — на 20,39 коп., до 98,70 руб.