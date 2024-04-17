В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу продать собственное жилье и «оплатить налог» на многомиллионную сумму

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...17.04.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу продать квартиру и оформить несколько кредитов
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной ...11.04.2024 Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести ...05.03.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку перевести на их счета более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Екатеринбурге злоумышленники, действующие под видом бывшего работодателя и ...27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...