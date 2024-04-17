В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу продать собственное жилье и «оплатить налог» на многомиллионную сумму

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу продать собственное жилье, «оплатить налог» и взять кредиты на многомиллионную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Потерпевшая рассказала, что ей пришло СМС от имени ее бывшего руководителя, который предупредил, что сотрудники компании стали жертвами мошенничества и что с ней свяжется «представитель ФСБ».



Далее «силовик» и «сотрудник Росинформмониторинга», сообщив о взломе ее счета и попытках аферистов оформить от ее имени кредиты, в том числе под залог квартиры, настояли на необходимости перевода средств на «безопасные счета» через оформление «зеркальных займов».



После этого под предлогом аннулирования кредита, оформленного мошенниками под залог квартиры, звонившие прислали потерпевшей контакты риелтора, через которого она продала свою квартиру за 1,9 млн руб., а также сделала «переактивацию счетов» и «оплатила налог».



Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила 6 млн 158 тыс. руб.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).