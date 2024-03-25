В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил 1,431 млн руб. Это на 0,2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,428 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В целом по стране средний размер выданных в марте автокредитов составил 1,43 млн руб., снизившись за месяц на 1,3% (в январе — 1,45 млн. руб.). Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,99 млн руб.), Московская область (1,72 млн руб.), Санкт-Петербург (1,72 млн руб.), Ленинградская область (1,61 млн. руб.) и ХМАО (1,57 млн. руб.).

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