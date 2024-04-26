В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%

УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...25.04.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил ...25.03.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%
УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...22.09.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в августе составил 1,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 1 млн 375 ...25.07.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в июне составил 1,25 млн рублей
УрБК, Челябинск, 25.07.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в июне составил 1 млн 250 тыс. ...