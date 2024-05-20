На Среднем Урале средний размер выданных автокредитов составляет 1,39 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил ...20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% ...20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил ...26.04.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...25.03.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%
УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...