На Среднем Урале средний размер выданных автокредитов составляет 1,39 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 1,39 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этого года показатель не изменился, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (1,95 млн руб.), на второй — Московская область (1,68 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,67 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,54 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,53 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в мае автокредитов составил 1,42 млн руб., увеличившись за месяц на 1,2% (в апреле — 1,4 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в прошлом году средний размер автокредита в основном увеличивался по причине роста цен на автомобили. Однако в 2024 году данный показатель немного снизился, стабилизировавшись на уровне 1,4-1,45 млн руб. Такая ситуация сложилась благодаря скидкам, акциям и субсидированию ставок со стороны дистрибьюторов.