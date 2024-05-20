УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:59

На Среднем Урале средний размер выданных автокредитов составляет 1,39 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 1,39 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этого года показатель не изменился, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (1,95 млн руб.), на второй — Московская область (1,68 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,67 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,54 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,53 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в мае автокредитов составил 1,42 млн руб., увеличившись за месяц на 1,2% (в апреле — 1,4 млн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в прошлом году средний размер автокредита в основном увеличивался по причине роста цен на автомобили. Однако в 2024 году данный показатель немного снизился, стабилизировавшись на уровне 1,4-1,45 млн руб. Такая ситуация сложилась благодаря скидкам, акциям и субсидированию ставок со стороны дистрибьюторов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% ...

20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил ...

26.04.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%

УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...

25.03.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%

УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...

27.06.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в мае составил 1,23 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в мае составил 1 млн 229 тыс. ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18