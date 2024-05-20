На Среднем Урале средний размер выданных автокредитов составляет 1,39 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% ...20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил ...26.04.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...25.03.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%
УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...27.06.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в мае составил 1,23 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в мае составил 1 млн 229 тыс. ...