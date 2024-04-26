В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,43 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (1,92 млн руб.), на второй — Московская область (1,69 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,68 млн руб.), на четвертой — ХМАО (1,6 млн руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (1,56 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в апреле автокредитов составил 1,4 млн руб., снизившись за месяц на 3,1% (марте — 1,44 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в 2024 году средний размер автокредита стабилизировался и даже снизился до уровня 1,4 млн руб. Он отмечает, что причинами этого стали скидки, акции и субсидирование ставок со стороны дистрибьюторов.