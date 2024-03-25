Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте 2024 года составил ...25.03.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%
УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...27.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе 2024 года составил ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил 1,46 млн руб. Это на 31,7% ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил ...