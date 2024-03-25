Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%

УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 млн руб. Это на 0,3% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,39 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,99 млн руб.), Московская область (1,72 млн руб.), Санкт-Петербург (1,72 млн руб.), Ленинградская область (1,61 млн. руб.) и ХМАО (1,57 млн. руб.).



В целом по стране средний размер выданных в марте автокредитов составил 1,43 млн руб., снизившись за месяц на 1,3% (в январе — 1,45 млн. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в 2023 году средний размер автокредита увеличивался, прежде всего, по причине роста цен на автомобили. В начале 2024 года данный показатель стабилизировался на уровне 1,43–1,45 млн руб.