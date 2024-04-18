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Баранина у российских производителей подорожала на 30–40% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 25.04.2024. В марте 2024 года цены на парную, остывшую или охлажденную баранину выросли у производителей на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Росстат.

На замороженную баранину цены в тот же период выросли на 41,5%. Цены на свежую и замороженную свинину выросли в тот же период на 16,8% и 13% соответственно. На свежую и замороженную говядину — на 3,6% и 27,5%, на свежее и замороженное мясо птицы — на 20,5% и 33,3%.

«Участники рынка объясняют это дефицитом из-за сокращения поголовья, нехватки пастухов и роста экспорта. Минсельхоз заверяет, что нехватки мяса нет», — пишет информационное агентство.
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