В Свердловской области птицефабрика «Рефтинская» снизила цены на мясо птицы почти на 20%

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в сентябре увеличит цены на мясо птицы

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2012. Объем производства ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» по итогам 2012 г. составит 45,2 тыс. ...

Объем производства ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в 2012 году вырос на 8,7%

В 2011 году цены на мясо и птицу в Свердловской области снизились почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. Производители мяса скота и птицы в Свердловской области снизили цены на свою продукцию ...