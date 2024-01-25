В Свердловской области птицефабрика «Рефтинская» снизила цены на мясо птицы почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в первой половине сентября планирует увеличить отпускные ...25.12.2012 Объем производства ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в 2012 году вырос на 8,7%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2012. Объем производства ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» по итогам 2012 г. составит 45,2 тыс. ...20.02.2012 В 2011 году цены на мясо и птицу в Свердловской области снизились почти на 5%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. Производители мяса скота и птицы в Свердловской области снизили цены на свою продукцию ...10.03.2011 Свердловская область сохраняет четвертое место по производству куриных яиц в РФ
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2011. Предприятиями птицеводства Свердловской области в 2010 году произведено 1,216 млрд. ...24.09.2010 ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»: Птицеводческие предприятия не имеют возможности вводить новые площади для увеличения объемов производства
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2010. В Свердловской области в 2010 году поголовье птицы выросло с 11 298,4 до 11 472,6 тыс. ...