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25.01.2024

В Свердловской области птицефабрика «Рефтинская» снизила цены на мясо птицы почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Птицефабрика «Рефтинская» снизила отпускную цену на мясо птицы — стоимость цыпленка бройлера I сорта снижена на 42 руб. (почти 20%), а цена за килограмм для оптовых покупателей на 24 января составляет 178 руб. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова сообщила, что снижение стоимости мяса птицы произошло благодаря улучшению производственных и экономических показателей предприятия и уменьшению стоимости комбикормов.

«В 2023 году на предприятии произвели более 50 тыс. т мяса птицы, что на 15% больше, чем в 2022 году. В условиях рыночной экономики такое снижение стоимости продукции позволит птицефабрике занять более сильные позиции перед конкурентами», — отметила Анна Кузнецова.

На протяжении прошлого года на предприятии также проводились мероприятия по усилению биологической защиты птицефабрики, оптимизации кормовой программы и системы кормления.

«В совокупности все эти меры привели к таким высоким технологическим показателям, подтвержденным в том числе и на мировом экспертном уровне — «Рефтинская» в прошлом году стала одной из двух российских птицефабрик, получивших золотой сертификат клуба ROSS 400 компании Aviagen за достижение европейских показателей эффективности в выращивании бройлеров», — комментирует успехи предприятия генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» Александр Засыпкин.

Отметим, что доступность куриного яйца и мяса птицы в потребительском рационе жителей региона находится под прямым контролем властей Свердловской области.
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