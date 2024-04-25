УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:00

Цены на говядину и баранину во втором полугодии могут вырасти на 12-15%

Цены на говядину и баранину в РФ во втором полугодии могут вырасти на 12-15%. Такой прогноз дали аналитики консалтинговой компании Strategy Partners, пишет «Коммерсантъ».

По их оценкам, цены на свинину и курятину в указанный период будут расти в пределах инфляции.

Опережающая динамика цен на говядину и баранину может быть связана с ростом издержек производителей, который ведет к снижению инвестиций и сокращению поголовья. Еще одна причина — эффект низкой базы. Ранее многим производителям удавалось сдерживать рост цен.
Вернуться в раздел » Важно
