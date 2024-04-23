Официальный курс доллара США снизился на 78 коп., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 25.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 78,60 коп., до 92,50 руб., евро — на 64,91 коп., до 98,91 руб.