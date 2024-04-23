Официальный курс доллара США снизился на 78 коп., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...19.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 95 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2024 года. Курс ...19.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро — вырос на 25 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2024 года. Курс ...12.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 95 коп.
УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2024 года. Курс ...02.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — вырос на 3 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2024 года. Курс доллара ...