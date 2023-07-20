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Вчера, 17:03

Число сделок на вторичном рынке жилья Свердловской области в марте увеличилось на 41%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Свердловской области стабильно растет число перехода прав на вторичное жилье. В марте было зарегистрировано 10 тыс. 687 прав на основании договоров купли-продажи, сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра.

Так, больше всего прав зарегистрировано в Екатеринбурге — 3 тыс. 795, в Нижнем Тагиле — 827 и в Каменске-Уральском — 467.

«Рост числа регистраций наблюдался в течение всего квартала. Так, по сравнению с первым месяцем этого года (январь – 7 тыс. 586) в марте оформлено на 41% больше вторичных сделок», — комментирует статистику заместитель руководителя управления Ирина Семкина.

Напомним, в апреле средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 117,1 тыс. руб. за кв. м.
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