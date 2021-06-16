УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:41

Екатеринбург занял третье место в списке городов-миллионников с комфортной доступностью остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Екатеринбург занял третье место в списке 16 российских городов-миллионников с комфортной доступностью остановок общественного транспорта. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитической компанией Marketing Logic, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В семерку городов с шаговой доступностью (до 500 м) остановок общественного транспорта вошли: Санкт-Петербург — 98,46%, Ростов-на-Дону — 95%, Екатеринбург — 94,85%, Уфа — 94,43, Нижний Новгород — 94,35, Красноярск — 93,79% и Москва — 93,49%.

В тройку городов с минимальной доступностью вошли: Воронеж — 90,99%, Казань — 90,77%, Омск —90,54%.

«Все расчеты проходили в геоинформационной системе Atlas: платформа выделила в отдельные полигоны все зоны доступности в радиусах 500 м от каждой остановки, после чего мы посчитали долю жителей, живущих в этих зонах доступности», — пояснили аналитики Marketing Logik.

Отметим, согласно генплану, в этом году в Екатеринбурге появятся 55 новых комплексов. Также горадминистрация не исключает проведение торгов на право установки еще 40 остановочных комплексов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2021 Екатеринбург занял 7-е место в рейтинге городов РФ по доступности парков

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. Екатеринбург занял 7-е место в рейтинге среди 25 крупных российских городов по ...

23.10.2018 Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры

УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...

07.04.2014 Екатеринбург занял первое место в списке российских муниципалитетов-миллионников по размеру средней зарплаты

Екатеринбург занял первое место в списке российских муниципалитетов по размеру средней зарплаты, сообщает пресс-служба ...

15.04.2011 Екатеринбург занял четвертое место среди городов РФ по численности населения

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2011. Екатеринбург стал четвертым по численности населения городом РФ. Всего же число ...

14.04.2011 Пермь выпала из списка городов-миллионников

В результате переписи 2010 года число городов с населением более 1 млн человек в РФ сократилось до 12 городов с 13 ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов
Архив новостей
Апрель 2024 (601)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18