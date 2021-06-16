Екатеринбург занял третье место в списке городов-миллионников с комфортной доступностью остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. Екатеринбург занял 7-е место в рейтинге среди 25 крупных российских городов по ...23.10.2018 Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры
УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...07.04.2014 Екатеринбург занял первое место в списке российских муниципалитетов-миллионников по размеру средней зарплаты
Екатеринбург занял первое место в списке российских муниципалитетов по размеру средней зарплаты, сообщает пресс-служба ...15.04.2011 Екатеринбург занял четвертое место среди городов РФ по численности населения
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2011. Екатеринбург стал четвертым по численности населения городом РФ. Всего же число ...14.04.2011 Пермь выпала из списка городов-миллионников
В результате переписи 2010 года число городов с населением более 1 млн человек в РФ сократилось до 12 городов с 13 ...