Екатеринбург занял третье место в списке городов-миллионников с комфортной доступностью остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Екатеринбург занял третье место в списке 16 российских городов-миллионников с комфортной доступностью остановок общественного транспорта. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитической компанией Marketing Logic, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В семерку городов с шаговой доступностью (до 500 м) остановок общественного транспорта вошли: Санкт-Петербург — 98,46%, Ростов-на-Дону — 95%, Екатеринбург — 94,85%, Уфа — 94,43, Нижний Новгород — 94,35, Красноярск — 93,79% и Москва — 93,49%.



В тройку городов с минимальной доступностью вошли: Воронеж — 90,99%, Казань — 90,77%, Омск —90,54%.



«Все расчеты проходили в геоинформационной системе Atlas: платформа выделила в отдельные полигоны все зоны доступности в радиусах 500 м от каждой остановки, после чего мы посчитали долю жителей, живущих в этих зонах доступности», — пояснили аналитики Marketing Logik.



Отметим, согласно генплану, в этом году в Екатеринбурге появятся 55 новых комплексов. Также горадминистрация не исключает проведение торгов на право установки еще 40 остановочных комплексов.