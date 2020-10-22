Как Бюро Атлас Александры Сытниковой меняет пространство для комфортной жизни в городах и селах

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2020. В рамках VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild состоялась презентация ...

Администрация Екатеринбурга презентовала концепцию благоустройства пространств уральской столицы на форуме 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга рассмотрел ...

Екатеринбургские архитекторы внесли коррективы в эскизный проект благоустройства набережной реки Патрушихи

По инициативе Группы ЧТПЗ будет разработан мастер-план по благоустройству Первоуральска

УрБК, Первоуральск, 28.06.2019. Группа ЧТПЗ, правительство Свердловской области и администрация городского округа ...