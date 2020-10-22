УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Вчера, 15:09

Как Бюро Атлас Александры Сытниковой меняет пространство для комфортной жизни в городах и селах

Одна из основных тенденций последних лет связана с изменением подходов к территориальному развитию городов и сел. На первый план выходит создание комфортной среды, которая отвечает современным запросам жителей и туристов на комплексное развитие территории, создание продуманных общественных пространств и удобной среды для всех, в том числе маломобильных граждан.

Бюро «Атлас» — одна из ведущих консалтинговых компаний, которая с 2019 года занимается разработкой и внедрением решений в сфере территориального планирования, направленных на улучшение жизни людей и привлечение туристов, бережное отношение к природе и историческому наследию, сохранение культурной идентичности и стимулирование локальной экономики.

Основатель ООО «Атлас» — Александра Сытникова, у которой большой опыт в области стратегического пространственного планирования, благоустройства общественных пространств и развития туристической инфраструктуры.

На данный момент Александра Сытникова является генеральным директором бюро Atlas и членом Градостроительного совета Фонда Сколково. До этого она занимала должность начальника управления Генплана Москвы, выступала партнером и директором проектов КБ «Стрелка», где, в том числе, руководила проектным офисом программы «Моя улица». Александра Сытникова участвовала в разработке комплекса зданий для размещения представителей СМИ во время Олимпиады 2014 в Сочи и руководила проектами благоустройства ключевых общественных пространств в городах России в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Как Бюро Атлас Александры Сытниковой меняет пространство для комфортной жизни в городах и селах

Благодаря опыту работы на государственной службе и в крупных частных компаниях Александра умеет выстраивать работу с пониманием специфики и ограничений каждого заказчика, находить наиболее эффективные подходы к разработке и реализации конкретного проекта.

В 2019 году Александра основала собственную компанию, где объединила ведущих архитекторов и аналитиков рынка. Сейчас в консалтинговой компании «Атлас» работает более 50 экспертов в сфере архитектурного и территориального планирования, дизайна и брендинга территорий.

Работая над проектами, команда специалистов анализирует множество параметров — текущие потребности жителей и тенденции развития территории, природный ландшафт, климатические условия, архитектурные и этнографические особенности региона. Поэтому на первом этапе разработки проводится глубокий анализ, который позволяет в дальнейшем найти оптимальные решения для создания пространства, комфортного для людей всех возрастов и интересов, соблюсти баланс деловой, жилой и социальной инфраструктуры, сохранить и подчеркнуть уникальность каждой местности.

Как Бюро Атлас Александры Сытниковой меняет пространство для комфортной жизни в городах и селах

Разработка проекта предусматривает активное вовлечение местных жителей, которые делятся с экспертами своим мнением в рамках различных мероприятий – интенсивов, мастер-классов, фокус-групп. Кроме этого, бюро разработало собственную платформу онлайн-опросов для сбора предложений жителей о развитии территорий.

После сдачи проекта эксперты бюро занимаются его сопровождением на разных этапах реализации, включая подбор и консультирование подрядчиков, разработку дорожной карты по внедрению рекомендаций в нормативно-правовые акты и организацию мероприятий по его продвижению.

Кроме того, Atlas разработал собственную модель для оценки эффектов благоустройства. Она помогает отслеживать актуальность решений и повышать их качество, то есть выявлять те выгоды, которые будут ощутимы на протяжении долгого времени.

За четыре года работы в портфолио бюро накопилось более 35 проектов: стратегические мастер-планы развития территорий, дизайн-коды, стандарты, регламенты, методические рекомендации, концепции благоустройства, 3D-модели и многое другое.

Среди наиболее знаковых работ — первая в России программа комплексного развития сельской агломерации в Сулейман-Стальском районе Дагестана, мастер-планы для исторического центра и нового района в Оренбурге, дизайн-проекты для малых городов Оренбургской области — Бузулука, Орска, Бугуруслана, а также мастер-планы для особо охраняемых природных территорий — природно-исторического парка «Битцевский лес» и природного заказника «Долина реки Сетунь». Были разработаны дизайн-проекты благоустройства Садовнической набережной, парка Декабрьского восстания, улицы Профсоюзной и других пространств Москвы.

Бюро «Атлас» Александры Сытниковой принимает участие в различных образовательных программах. Эксперты компании регулярно сотрудничают с Факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ, входят в жюри олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Региональное развитие и урбанистика». В рамках проекта PROSTO Школа специалисты компании проводили лекции и мастер-классы для подростков 12-16 лет, которые интересуются урбанистикой и архитектурой.

Как Бюро Атлас Александры Сытниковой меняет пространство для комфортной жизни в городах и селах

Эксперты бюро делятся практическим опытом с коллегами в рамках отраслевых конференций и форумов, входят в состав жюри премий в области территориального развития и конкурсов для молодых архитекторов.

Проекты бюро Atlas участвуют в международных конкурсах. В 2023 году гран-при конкурса «Дом на Брестской приглашает: Ландшафт» получила стратегия благоустройства сел Южного Дагестана. Проекты благоустройства Щукинского парка в Москве и набережной реки Большой Кинель в Бугуруслане были отмечены дипломами лауреатов первой степени.

LdtCKPVTP
Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
22.10.2020 Администрация Екатеринбурга презентовала концепцию благоустройства пространств уральской столицы на форуме 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2020. В рамках VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild состоялась презентация ...

19.02.2020 Екатеринбургские архитекторы внесли коррективы в эскизный проект благоустройства набережной реки Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга рассмотрел ...

28.06.2019 По инициативе Группы ЧТПЗ будет разработан мастер-план по благоустройству Первоуральска

УрБК, Первоуральск, 28.06.2019. Группа ЧТПЗ, правительство Свердловской области и администрация городского округа ...

16.11.2018 На форуме 100+ в Екатеринбурге обсудят новые стандарты благоустройства современных мегаполисов

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Стандарты комфортной городской среды, благоустройство общественных пространств и ...

10.02.2017 Два архитектурных бюро разработают концепции благоустройства Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург. 10.02.2017. Екатеринбургские архитектурные бюро «ОСА» и «Ин.форм» разработают концепции ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (741)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18