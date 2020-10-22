Как Бюро Атлас Александры Сытниковой меняет пространство для комфортной жизни в городах и селах

Одна из основных тенденций последних лет связана с изменением подходов к территориальному развитию городов и сел. На первый план выходит создание комфортной среды, которая отвечает современным запросам жителей и туристов на комплексное развитие территории, создание продуманных общественных пространств и удобной среды для всех, в том числе маломобильных граждан.
Бюро «Атлас» — одна из ведущих консалтинговых компаний, которая с 2019 года занимается разработкой и внедрением решений в сфере территориального планирования, направленных на улучшение жизни людей и привлечение туристов, бережное отношение к природе и историческому наследию, сохранение культурной идентичности и стимулирование локальной экономики.
Основатель ООО «Атлас» — Александра Сытникова, у которой большой опыт в области стратегического пространственного планирования, благоустройства общественных пространств и развития туристической инфраструктуры.
На данный момент Александра Сытникова является генеральным директором бюро Atlas и членом Градостроительного совета Фонда Сколково. До этого она занимала должность начальника управления Генплана Москвы, выступала партнером и директором проектов КБ «Стрелка», где, в том числе, руководила проектным офисом программы «Моя улица». Александра Сытникова участвовала в разработке комплекса зданий для размещения представителей СМИ во время Олимпиады 2014 в Сочи и руководила проектами благоустройства ключевых общественных пространств в городах России в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Благодаря опыту работы на государственной службе и в крупных частных компаниях Александра умеет выстраивать работу с пониманием специфики и ограничений каждого заказчика, находить наиболее эффективные подходы к разработке и реализации конкретного проекта.
В 2019 году Александра основала собственную компанию, где объединила ведущих архитекторов и аналитиков рынка. Сейчас в консалтинговой компании «Атлас»
работает более 50 экспертов в сфере архитектурного и территориального планирования, дизайна и брендинга территорий.
Работая над проектами, команда специалистов анализирует множество параметров — текущие потребности жителей и тенденции развития территории, природный ландшафт, климатические условия, архитектурные и этнографические особенности региона. Поэтому на первом этапе разработки проводится глубокий анализ, который позволяет в дальнейшем найти оптимальные решения для создания пространства, комфортного для людей всех возрастов и интересов, соблюсти баланс деловой, жилой и социальной инфраструктуры, сохранить и подчеркнуть уникальность каждой местности.
Разработка проекта предусматривает активное вовлечение местных жителей, которые делятся с экспертами своим мнением в рамках различных мероприятий – интенсивов, мастер-классов, фокус-групп. Кроме этого, бюро разработало собственную платформу онлайн-опросов для сбора предложений жителей о развитии территорий.
После сдачи проекта эксперты бюро занимаются его сопровождением на разных этапах реализации, включая подбор и консультирование подрядчиков, разработку дорожной карты по внедрению рекомендаций в нормативно-правовые акты и организацию мероприятий по его продвижению.
Кроме того, Atlas разработал собственную модель для оценки эффектов благоустройства. Она помогает отслеживать актуальность решений и повышать их качество, то есть выявлять те выгоды, которые будут ощутимы на протяжении долгого времени.
За четыре года работы в портфолио бюро накопилось более 35 проектов: стратегические мастер-планы развития территорий, дизайн-коды, стандарты, регламенты, методические рекомендации, концепции благоустройства, 3D-модели и многое другое.
Среди наиболее знаковых работ — первая в России программа комплексного развития сельской агломерации в Сулейман-Стальском районе Дагестана, мастер-планы для исторического центра и нового района в Оренбурге, дизайн-проекты для малых городов Оренбургской области — Бузулука, Орска, Бугуруслана, а также мастер-планы для особо охраняемых природных территорий — природно-исторического парка «Битцевский лес» и природного заказника «Долина реки Сетунь». Были разработаны дизайн-проекты благоустройства Садовнической набережной, парка Декабрьского восстания, улицы Профсоюзной и других пространств Москвы.
Бюро «Атлас» Александры Сытниковой принимает участие в различных образовательных программах. Эксперты компании регулярно сотрудничают с Факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ, входят в жюри олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Региональное развитие и урбанистика». В рамках проекта PROSTO Школа специалисты компании проводили лекции и мастер-классы для подростков 12-16 лет, которые интересуются урбанистикой и архитектурой.
Эксперты бюро делятся практическим опытом с коллегами в рамках отраслевых конференций и форумов, входят в состав жюри премий в области территориального развития и конкурсов для молодых архитекторов.
Проекты бюро Atlas участвуют в международных конкурсах. В 2023 году гран-при конкурса «Дом на Брестской приглашает: Ландшафт» получила стратегия благоустройства сел Южного Дагестана. Проекты благоустройства Щукинского парка в Москве и набережной реки Большой Кинель в Бугуруслане были отмечены дипломами лауреатов первой степени.
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