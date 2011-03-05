В Свердловской области цены на хлеб выросли на 30% в I квартале 2024 года

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В Свердловской области продолжается рост цен на хлеб

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2011. Ряд предприятий Свердловской области вновь повысил цены на хлеб, сообщает пресс-служба ...

Цены на хлеб в Свердловской области выросли на 15–30%

Предприятия Свердловской области заявили о повышении цен на хлеб. Как сообщается в материалах Региональной ...

Хлебокомбинаты Свердловской области повысили цены на 16–30%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2011. Предприятия Свердловской области заявили о повышении цен на хлеб. Как сообщается в ...

За неделю закупочные цены на муку в Свердловской области выросли на 26—37%

Свердловское управление ФАС РФ продолжает проводить еженедельный мониторинг цен на основные социально значимые товары ...

За неделю закупочные цены на муку в Свердловской области повысились на 26—37%

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2010. Свердловское управление ФАС РФ продолжает еженедельный мониторинг цен на основные ...