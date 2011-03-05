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В Свердловской области цены на хлеб выросли на 30% в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В I квартале 2024 года цены на хлеб на территории Среднего Урала выросли на 30%, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на одного из участников отрасли, присутствовавших 22 апреля на совещании в Минсельхозе, посвященного данному вопросу.

«Хлебопекарная отрасль становится главным драйвером продуктовой инфляции в стране», — пишет издание. В ряде регионов РФ производители подняли цены на хлеб на 10–15% с начала 2024 года, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской областях и ряде других регионах цены на хлеб выросли почти на 30%. Участники отрасли видят причину подорожания в росте цен на логистику.

В Минсельхозе изданию заявили, что держат ситуацию с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, на особом контроле.
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