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В Екатеринбурге на период майских праздников изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге в преддверии и на период майских праздничных дней изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, 30 апреля и 11 мая — приемные дни. Неприемные дни — 1, 10 и 9 мая.

«В другие дни прием граждан по вопросам оказания государственных услуг по замене, выдаче водительских удостоверений, проведению экзаменов на получение права управления транспортными средствами, регистрации транспорта либо иных действий, связанных с транспортом, будет проводиться в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.
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