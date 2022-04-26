В Екатеринбурге на период майских праздников изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Управление ГИБДД по Свердловской области в майские праздники не будет осуществлять ...02.04.2019 В ГИБДД Свердловской области возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области возобновили ...02.04.2019 В ГИБДД Свердловской области из-за технических неполадок не работают регистрационно-экзаменационные подразделения
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. В Госавтоинспекции Свердловской области со 2 апреля приостановлена деятельность ...31.10.2016 В Свердловской области 4 ноября ГИБДД не будет регистрировать транспорт и выдавать права
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2016. Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Управления ГИБДД ГУ МВД России по ...29.04.2016 В Екатеринбурге в подразделениях ГИБДД по выдаче прав изменят график работы с 1 по 10 мая
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2016. В Екатеринбурге с 1 по 10 мая будет изменен график работы ...