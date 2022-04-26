В Екатеринбурге на период майских праздников изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге в преддверии и на период майских праздничных дней изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, 30 апреля и 11 мая — приемные дни. Неприемные дни — 1, 10 и 9 мая.



«В другие дни прием граждан по вопросам оказания государственных услуг по замене, выдаче водительских удостоверений, проведению экзаменов на получение права управления транспортными средствами, регистрации транспорта либо иных действий, связанных с транспортом, будет проводиться в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.