С 1 апреля 2024 года в России изменится порядок получения водительских удостоверений

УрБК, Москва, 06.02.2018. Госавтоинспекция не планирует переэкзаменовывать автомобилистов на знание правил дорожного ...

ГИБДД не намерена переэкзаменовывать автомобилистов при замене водительских прав

УрБК, Москва, 27.03.2017. В России изменен порядок замены и выдачи водительских удостоверений. Соответствующее ...

В России утвержден новый порядок выдачи водительских прав

УрБК, Москва, 27.10.2014. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях правил выдачи ...

Обучение в автошколе станет обязательным для получения водительских прав

С начала 2014 года ГИБДД выявила 37 случаев использования поддельных медицинских справок

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2014. В Свердловской области за 2 месяца 2014 года выявлено 37 случаев использования ...