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С 1 апреля 2024 года в России изменится порядок получения водительских удостоверений

УрБК, Москва, 28.03.2024. С 1 апреля 2024 года в РФ вступят в силу изменения, касающиеся порядка получения водительских удостоверений, пишет «Коммерсантъ».

Так, при сдаче экзамена на вождение в городе можно будет получить до семи штрафных баллов (ранее — менее пяти). Срок четвертой пересдачи экзамена увеличен до диапазона от шести до девяти месяцев. Учеников «серых» автошкол (не имеющих материально-технической базы) к экзамену не допустят.

Кроме того, к экзамену в ГИБДД не допустят лиц, лишенных водительских прав, не явившихся в военкомат по повестке, не выполнивших условия возврата прав после окончания срока их лишения, а также пойманных за вождение в нетрезвом виде или отказавшихся проходить медицинское освидетельствование.
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