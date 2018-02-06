С 1 апреля 2024 года в России изменится порядок получения водительских удостоверений

УрБК, Москва, 06.02.2018. Госавтоинспекция не планирует переэкзаменовывать автомобилистов на знание правил дорожного ...27.03.2017 В России утвержден новый порядок выдачи водительских прав
УрБК, Москва, 27.03.2017. В России изменен порядок замены и выдачи водительских удостоверений. Соответствующее ...27.10.2014 Обучение в автошколе станет обязательным для получения водительских прав
УрБК, Москва, 27.10.2014. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях правил выдачи ...20.03.2014 С начала 2014 года ГИБДД выявила 37 случаев использования поддельных медицинских справок
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2014. В Свердловской области за 2 месяца 2014 года выявлено 37 случаев использования ...28.02.2012 Получить водительское удостоверение станет сложнее
ГИБДД ужесточит процедуру сдачи экзамена на получение водительских прав, пишет 28 февраля «Российская газета». ...