Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области не будут работать в праздничные дни

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области не будут работать 23, 24 февраля и 8 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



В остальное время прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений будут вестись по обычному графику. Расписание работы подразделений представлено на сайте ГИБДД. Записаться на прием, выбрать подходящее время для посещения и заполнить документы можно с помощью портала «Госуслуги».