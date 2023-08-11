В Свердловской области заработал сервис записи к нотариусу через «Госуслуги»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. С 1 июля 2023 года налогоплательщики-физлица могут получать уведомления об уплате ...10.05.2023 В Екатеринбурге генконсульство Германии с 31 мая перестанет принимать документы на выдачу визы
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 31 мая Генеральное консульство Германии перестанет принимать ...06.05.2021 Как найти в Перми хорошего врача и записаться к нему на прием
Когда идешь на прием к врачу, всегда хочется попасть в руки профессионала, который окажет всю необходимую помощь. Найти ...08.05.2013 ООО «ЕРЦ» призывает пользоваться консультациями по предварительной записи для экономии времени
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2013. ООО «Единый Расчетный Центр» призывает клиентов пользоваться консультациями по ...15.08.2012 Федеральная налоговая служба расширяет пилотный проект по записи на прием онлайн
УрБК, Москва, 15.08.2012. Федеральная налоговая служба расширяет пилотный проект по реализации интерактивного сервиса, ...