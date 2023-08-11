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Вчера, 15:38

В Свердловской области заработал сервис записи к нотариусу через «Госуслуги»

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области начал работать сервис, позволяющий записаться к нотариусу онлайн через портал «Госуслуги». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

При этом сервис позволяет не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы. Благодаря этому жители региона смогут сэкономить время на приеме.

«К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Для записи доступно более 50 нотариальных действий. Самыми популярными стали оформление удостоверения доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, оформление договора дарения», — говорится в сообщении.

Для записи к нотариусу через «Госуслуги» необходимо зайти на сайт, открыть соответствующую форму записи, выбрать свой регион и нужную услугу. Затем портал предложит перечень документов, необходимых для получения выбранной услуги, а также форму для загрузки их электронных копий. После этого нужно будет выбрать специалиста, удобную дату и время визита, а затем нажать «Записаться к нотариусу».

Уточняется, что записаться к нотариусу через портал «Госуслуг» можно бесплатно. Оплатить услуги специалиста нужно будет уже на приеме согласно установленным законом тарифам.
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