В Свердловской области заработал сервис записи к нотариусу через «Госуслуги»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. С 1 июля 2023 года налогоплательщики-физлица могут получать уведомления об уплате ...

Жителям Свердловской области напомнили о способах подключения налоговых уведомлений через «Госуслуги»

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 31 мая Генеральное консульство Германии перестанет принимать ...

В Екатеринбурге генконсульство Германии с 31 мая перестанет принимать документы на выдачу визы

Как найти в Перми хорошего врача и записаться к нему на прием

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