Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 24.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 3,99 коп., до 93,29 руб., евро — на 19,61 коп., до 99,56 руб.