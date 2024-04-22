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Вчера, 16:22

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с узбекскими коллегами опытом развития международной торговли

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» выступил на пленарной сессии. Он поделился опытом развития международной торговли в уральской столице.

«Второй день работы в Узбекистане. На полях международной выставки «Иннопром» выступил на одной из пленарных сессий. Поделился опытом развития международной торговли в Екатеринбурге», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

Он также сообщил, что в мае один из крупнейших холдингов Узбекистана по производству текстильной продукции планирует открыть Торговый дом в Екатеринбурге.

«Выбор столицы Урала не случаен: у нас есть все необходимые компетенции, развитая инфраструктура, богатая история сотрудничества с иностранными партнерами. Большая работа, проделанная для расширения транспортно-логистических возможностей Екатеринбурга, приносит свои ощутимые плоды. С полной уверенностью можно сказать: несмотря на все обстоятельства, Екатеринбург укрепляет статус центра международных коммуникаций. Зарубежный бизнес заинтересован в Урале», — подчеркнул Алексей Орлов.

Напомним, с 22 по 24 апреля в Ташкенте проходит выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». От Свердловской области в Узбекистан приехала делегация, возглавляемая губернатором региона Евгением Куйвашевым, в состав которой вошли представители более 60 предприятий региона в области металлургии, машиностроения, промышленной химии и других отраслей.
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