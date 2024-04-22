Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с узбекскими коллегами опытом развития международной торговли

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом на выставку «ИННОПРОМ. ...22.04.2024 На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая ...25.04.2023 Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, ...26.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил проект «Умный город» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия»
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня принял участие в тематической сессии ...06.04.2021 Александр Высокинский и Алексей Орлов прибыли в Узбекистан для участия в выставке «Иннопром»
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. И. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский возглавил делегацию ...