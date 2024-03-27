Средний размер выданных в Свердловской области в марте 2024 года микрозаймов составил 9,65 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,32 тыс. ...26.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов вырос на 5% за год
УрБК, Челябинск, 26.02.2024. Средний размер выданных в Челябинской области в течение января 2024 года микрозаймов ...22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей
Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 167 руб., что на 5,5% ...22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов ...29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%
УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...