Средний размер выданных в Свердловской области в марте 2024 года микрозаймов составил 9,65 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение марта 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 650 руб., что на 2,8% больше уровня февраля текущего года (9 тыс. 380 руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По данному показателю Свердловская область оказалась на 18-м месте среди 30 исследованных регионов России. Первые три места заняли Москва (11 тыс. 920 руб.), Санкт-Петербург (11 тыс. 10 руб.) и Московская область (10 тыс. 820 руб.). За ними идет ХМАО (10 тыс. 300 руб.).



В целом по России средний размер микрозайма составил 9,95 тыс. руб., что на 2,3% больше уровня февраля 2023 года (9,73 тыс. руб.).



«В начале года средний чек микрозайма незначительно вырос. При этом стоит отметить, что с лета прошлого года его значение находится на достаточно стабильном уровне (9,4–9,9 тыс. руб.), а рост не превышает инфляции. Такая в целом умеренная динамика данного показателя во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка», — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.