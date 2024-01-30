Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей

В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. руб., что на 0,2% больше по ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%
УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...17.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,6%
УрБК, Челябинск, 17.05.2023. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 681 ...