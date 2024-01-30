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Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 167 руб., что на 5,5% больше уровня того же месяца 2023 года (8 тыс. 688 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данному показателю Свердловская область оказалась на 22 месте среди 30 исследованных регионов России. Первые три места заняли Москва (11 тыс. 531 руб.), Санкт-Петербург (10 тыс. 683 руб.) и Московская область (10 тыс. 418 руб.). За ними идет ХМАО (9 тыс. 999 руб.).

В целом по России средний размер микрозайма составил 9,57 тыс. руб., что на 4,5% больше уровня января 2023 года (9,15 тыс. руб.). В декабре 2023 года этот показатель составлял 9,54 тыс. руб.

«За прошлый год средний чек микрозайма немного вырос, однако этот рост оказался существенно ниже уровня инфляции», — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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