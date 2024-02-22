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Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов вырос на 5% за год

УрБК, Челябинск, 26.02.2024. Средний размер выданных в Челябинской области в течение января 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 080 руб., что на 5% больше уровня того же месяца 2023 года (8 тыс. 644 руб.), сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Челябинская область заняла 25 место среди регионов РФ, войдя, таким образом, в топ-30 по версии НБКИ. Первые три места заняли Москва (11 тыс. 531 руб.), Санкт-Петербург (10 тыс. 683 руб.) и Московская область (10 тыс. 418 руб.). За ними идут ХМАО (9 тыс. 999 руб.) и Краснодарский край (9 тыс. 733 руб.).

В целом по России средний размер микрозайма составил 9,57 тыс. руб., что на 4,5% больше уровня января 2023 года (9,15 тыс. руб.). В декабре 2023 года этот показатель составлял 9,54 тыс. руб.

Наибольший рост по данному показателю за год продемонстрировали Удмуртская Республика (+9,1%), Алтайский (+8,8%) и Красноярский (+8,2%) края. Наименьшее увеличение было зафиксировано в Ставропольском крае (+0,5%) и Ханты-Мансийском автономном округе (+0,7%).
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