Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов вырос на 5% за год

Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 167 руб., что на 5,5% ...22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. руб., что на 0,2% больше по ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...16.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Свердловской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 9 тыс. ...