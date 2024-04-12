В Невьянском городском округе в результате поджога сгорело 1,4 Га древостоя

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...25.04.2016 В Сибири запретили разводить костры
Во всех регионах Сибирского федерального округа введен режим особой противопожарной безопасности. Об ...28.10.2011 ГУ МЧС России по Челябинской области: Предположительная причина пожара на хлебозаводе в Пласте — поджог
УрБК, Челябинск, 28.10.2011. В качестве одной из причин возникновения пожара на хлебозаводе в Пласте рассматривается ...08.09.2011 Правительство Свердловской области: Основная причина лесных пожаров в 2011 году — неосторожное обращение с огнем
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2011. В Свердловской области по данным на утро 8 сентября действовали четыре лесных пожара на ...14.05.2009 На территории государственного лесного фонда Свердловской области зафиксировано 14 действующих лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. На территории государственного лесного фонда Свердловской области в 2009 г. ...