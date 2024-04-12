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Вчера, 12:36

В Невьянском городском округе в результате поджога сгорело 1,4 Га древостоя

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. 22 апреля в 15.40 пожарные получили сообщение о возгорании древостоя за селом Киприно Невьянского городского округа на территории Аятского участкового лесничества. Причиной пожара стал поджог, пишет Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Огнеборцам МЧС России удалось ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня на леса и строения. Площадь пожара составила 1,4 Га. Пожарными дознавателями, работавшими на месте, было установлено, что причиной пожара стало уничтожение лесных насаждений, а именно поджог», — говорится в сообщении.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Для виновников лесных пожаров предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, что с 12 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещено разводить костры и другой открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также заниматься пожароопасными работами.
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