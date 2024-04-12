В Невьянском городском округе в результате поджога сгорело 1,4 Га древостоя

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УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...

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УрБК, Челябинск, 28.10.2011. В качестве одной из причин возникновения пожара на хлебозаводе в Пласте рассматривается ...

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УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. На территории государственного лесного фонда Свердловской области в 2009 г. ...