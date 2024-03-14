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«Атомстройкомплекс» предоставил инвентарь для проведения субботников в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. «Атомстройкомплекс» поддержал проведение субботников в Екатеринбурге. Компания предоставила участникам инвентарь для уборки, сообщает пресс-служба девелопера.

«Мы приветствуем стремление жителей заботиться о своем городе и делать его лучше. Для развития добрососедства мы открываем в жилых кварталах соседские центры — это площадки, где жители могут собираться вместе, планировать и реализовывать совместные проекты. Сбор на субботники давно стал доброй ежегодной традицией — это возможность укрепить соседские связи, привлечь к добрым делам детей и молодежь и, конечно, проявить заботу о месте, в котором живешь. Мы со своей стороны всегда готовы предоставить инвентарь и иную помощь», — отметили представители компании «Атомстройкомплекс».

«Атомстройкомплекс» предоставил инвентарь для проведения субботников в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Напомним, в прошедшие выходные в разных районах города прошли субботники. Жители кварталов, построенных «Атомстройкомплексом», привели в порядок территории в Краснолесье, на Эльмаше, Уктусе.

На площадке в Краснолесье, где «Атомстройкомплекс» за годы работы возвел десяток жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, для участников субботника была организована полевая кухня и музыкальное сопровождение. Жители смогли не только потрудиться на благо родного микрорайона, но и отдохнуть — принять участие в веселых конкурсах и розыгрыше сувениров.
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