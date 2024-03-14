«Атомстройкомплекс» предоставил инвентарь для проведения субботников в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В 2023 году покупатели приобрели индивидуальные кладовые в новостройках ...19.02.2024 «Атомстройкомплекс» предоставил квартиры 20 свердловским сиротам в ЖК «Квартал энтузиастов» на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В рамках партнерства с Фондом жилищного строительства Свердловской области строительный ...01.02.2024 «Атомстройкомплекс» закончил обустраивать территорию вокруг ЖК «Квартал энтузиастов»
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» закончила строительство социальной инфраструктуры на ...21.07.2022 «Атомстройкомплекс» строит в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге детский сад на 100 мест
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Атомстройкомплекс» строит в квартале ЖК «ART. Город-парк» в микрорайоне Краснолесье ...02.11.2020 «Атомстройкомплекс» совместно с жителями Краснолесья разработал концепцию будущей зеленой зоны микрорайона
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В офисе управляющей компании ЖК «ART. Город-Парк» 31 октября состоялся очередной этап ...