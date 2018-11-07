В Ирбите на газовой заправке сгорел бензовоз

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, открытое горение на заводе «Вектор» в ...28.04.2017 В Нижнем Тагиле на площади 200 кв. метров сгорел деревообрабатывающий цех
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории деревообрабатывающего цеха, сообщает ...28.09.2016 В Екатеринбурге сгорел цех на ул. Шефской
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2016. В Екатеринбурге на ул. Шефской сгорел цех по производству полимерной изоляции. Об этом ...15.02.2016 В Екатеринбурге возле здания Заксобрания сгорел строительный вагончик
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2016. В Екатеринбурге 15 февраля на ул. Февральской революции около законодательного собрания ...06.10.2015 В Екатеринбурге сгорел покрасочный цех автосервиса на улице Мурзинская
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге сгорел покрасочный цех автосервиса на улице Мурзинская. Общая площадь ...