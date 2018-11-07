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Вчера, 10:04

В Ирбите на газовой заправке сгорел бензовоз

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Утром 23 апреля, в 08.53, пожарным поступило сообщение о возгорании на газовой заправке в Ирбите, располагающейся на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Ирбите на газовой заправке сгорел бензовоз
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Загорелись газовая колонка и кабина бензовоза. Огонь охватил 8 кв. м. Есть пострадавший. В 09.24 открытое горение было ликвидировано. «В тушении пожара участвуют 12 специалистов и 4 единицы техники», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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