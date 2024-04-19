Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 18,90 коп., до 93,25 руб., евро — на 21,49 коп., до 99,36 руб.