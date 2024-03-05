В Челябинске стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники за год выросла на 18%

УрБК, Челябинск, 22.04.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники в этом году составила 2,6 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 18% (в 2023 году — 2,2 тыс. руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Согласно данным сервиса, наиболее высокие базовые ставки посуточной аренды фиксируются в Москве (4,8 тыс. руб.), Калининградской области (4,7 тыс. руб.) и Краснодарском крае (4,4 тыс. руб.).



В среднем базовые ставки аренды в туристических локациях сейчас на 14% выше, чем в прошлом году.