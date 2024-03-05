УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:25

В Челябинске стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники за год выросла на 18%

УрБК, Челябинск, 22.04.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники в этом году составила 2,6 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 18% (в 2023 году — 2,2 тыс. руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно данным сервиса, наиболее высокие базовые ставки посуточной аренды фиксируются в Москве (4,8 тыс. руб.), Калининградской области (4,7 тыс. руб.) и Краснодарском крае (4,4 тыс. руб.).

В среднем базовые ставки аренды в туристических локациях сейчас на 14% выше, чем в прошлом году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:03 Посуточная аренда жилья в Екатеринбурге в майские праздники за год подорожала на 20%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники в этом ...

05.03.2024 В Челябинской области посуточная аренда квартир за год подорожала на 33%

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области число предложений на рынке посуточной аренды загородной недвижимости ...

01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...

01.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...

17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%

УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (535)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18