В Челябинске стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники за год выросла на 18%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники в этом ...05.03.2024 В Челябинской области посуточная аренда квартир за год подорожала на 33%
УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области число предложений на рынке посуточной аренды загородной недвижимости ...01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...01.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%
УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...