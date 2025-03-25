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Рост бронирований путешествий по России на майские праздники составляет в этом году 42%

УрБК, Москва, 10.04.2025. Рост бронирований путешествий по России на майские праздники составляет в этом году 42%. Это связано с календарем выходных дней, который позволяет оформить полноценный отпуск, цитирует Интерфакс президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Он пояснил, что при одинаковом количестве выходных дней, в этом году разница в промежутке между майскими праздниками составляет всего три дня. В прошлом году промежуток был пять дней.

Согласно ведомственной статистике, в рейтинге регионов по брони на первом месте – Краснодарский край, на который пришлось 20% всего турпотока на майские праздники. Санкт-Петербург — 15% с небольшим, Москва 13%, Ставропольский край 5,6%, Татарстан 4%, Крым 3%, Калининградская область 3%, Московская область 3%, Ярославская и Нижегородская области – по 2%.

Что касается роста турпотоков по регионам, в Краснодарском крае он составляет 33% к прошлому году, Санкт-Петербурге — 50%, Москве — 65%, Ставропольском крае — 26%, Татарстане — 25%, республике Крым — 82%, Калининградской области — 26%, Московской области — 28%, Ярославской — 81%, Нижегородской — 30%, Приморском крае — 56%, Владимирской области — 67%, Ленинградской области — 41%, Алтайском крае — 32%, Тюменской области — 91%, Новгородской области — 80%, Свердловской области — 64% и Тверской области — 120%.

Ранее УрБК писал, что объем бронирования российских отелей на майские праздники вырос на 38% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом средний чек за год увеличился на 12%, до 6,6 тыс. руб. за ночь.
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