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Средний чек на бронирование отелей на майские праздники вырос на 12%

УрБК, Москва, 25.03.2025. Объем бронирования российских отелей на майские праздники вырос на 38% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом средний чек за год увеличился на 12%, до 6,6 тыс. руб. за ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС.

Наиболее популярными городами для отдыха стали Казань и Санкт-Петербург (по 11% от общего объема бронирования). Москва, ранее лидировавшая в рейтинге, оказалась только на третьем месте (7% от всех заказов).

Самые доступные по цене отели среди популярных направлений внутреннего туризма — в Краснодаре (средний чек бронирования — 3,7 тыс. руб. за ночь). Далее следуют Рыбинск (3,8 тыс. руб.) и Йошкар-Ола (3,9 тыс. руб.).
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