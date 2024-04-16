Средний чек на бронирование отелей на майские праздники вырос на 12%

Материалы по теме

Из Екатеринбурга в Москву на майские праздники планируют слетать 22,6% пассажиров

УрБК, Москва, 16.04.2024. С 28 апреля по 12 мая 2024 года 22,6% купленных в Екатеринбурге авиабилетов приходится на ...

Екатеринбург вошел в десятку популярных городов для путешествий на майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. Екатеринбург занял 10 место в рейтинге городов по популярности у туристов на майские ...

Екатеринбург вошел в десятку самых привлекательных российских городов в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2015. Екатеринбург вошел в первую десятку городов России по числу броней на майские ...

Екатеринбург вошел в десятку наиболее популярных российских городов для отдыха с детьми в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2014. Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных городов по поездкам по России с детьми в ...

Екатеринбург вошел в ТОП-10 городов России по количеству онлайн бронирования отелей

УрБК, Москва, 29.01.2013. Екатеринбург вошел в десятку городов, где он-лайн бронирование — наиболее популярный способ ...