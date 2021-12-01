Как добраться до Йошкар-Олы?

В последнее время туристический интерес претерпел значительные изменения. Так если раньше большинство людей предпочитали путешествовать в другие страны, то на сегодняшний день все большее количество людей отдает предпочтение внутреннему туризму. И это совершенно не удивительно, ведь внутри страны есть огромнейшее множество интересных мест, которые определенно заслуживают внимания.

Ярким примером можно считать город Йошкар-Ола, который в последнее время набирает все большую популярность среди туристов. Он привлекает гостей вовсе не своими историческими и архитектурными достопримечательностями, а культурной самобытностью. Сюда приезжают, чтобы погулять по улочкам, стилизированным под старую Европу, насладиться неповторимой национальной кухней и различными культурными мероприятиями. Как же попасть в этот сказочный город?

Как добраться?

Сегодня доехать до Йошкар-Ола совершенно не проблематично, тем более что в город идет любой вид транспортных средств из существующих:

— Автомобиль. С остальной страной город соединяет федеральная трасса, так что воспользоваться рейсовым автобусом или личным автотранспортным средством не составляет особого труда;



— Поезд. Данный способ может быть не совсем удобен, поскольку в город идет только один фирменный маршрут, ведь Йошкар-Ола является тупиковым городом;



— Теплоход. По Волге и Каме добраться до города можно исключительно в летний период, поскольку зимой река встает во льды;



— Самолет. Неподалеку от центра города располагается аэропорт. Но прямые рейсы до города есть только из Москвы, из других же городов придется совершать пересадку в других аэропортах.

Справедливо заметить, что несмотря на некоторые неудобства передвижение по воздуху сегодня самое популярное, ведь самолеты являются самым быстрым, комфортным и безопасным транспортным средством. Тем более, что до Йошкар Ола авиабилеты купить, не покидая собственного дома, можно через интернет.

Компания Тинькофф также готова предложить возможность приобрести авиабилеты через собственный сайт всего за пару минут. Помимо простоты приобретения данный сервис предусматривает дополнительный бонус для клиентов Тинькофф Банка. Так, при покупке авиабилетов по карте Тинькофф Банка клиенту часть суммы возвращается обратно. Таким образом, стоимость билетов на самолет становится значительно доступнее.

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