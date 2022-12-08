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Вчера, 12:23

Правительство РФ отклонило поправки в КоАП о штрафах за незаконные граффити

УрБК, Москва, 22.04.2024. Правительство России не поддержало законопроект о введении в КоАП штрафов за несогласованные граффити, пишет «Российская газета».

Поправки разработали депутаты Московской областной думы. По мнению авторов законопроекта, в КоАП не прописана ответственность именно за нанесение незаконных граффити. Было предложено ввести за это штраф от 500 до 1 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

Однако эксперты правительства РФ указали, что нанесение граффити можно трактовать как порчу имущества, за что предусмотрена административная (если сумма ущерба менее 5 тыс. руб.) и уголовная ответственность.

«Таким образом, конструирование специальной нормы приведет к ослаблению действующего механизма охраны собственности», — резюмировали в правительстве РФ.
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