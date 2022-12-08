Правительство РФ отклонило поправки в КоАП о штрафах за незаконные граффити

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Законодательном собрании Свердловской области одной из причин повышения штрафов за ...05.12.2022 В Свердловской области увеличат штрафы за самовольное нанесение граффити
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области увеличат штрафы за самовольное нанесение рисунков на здания и ...02.04.2020 В Екатеринбурге службы благоустройства начали очищать памятники от граффити
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2020. Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Зеленстрой» по распоряжению главы ...13.09.2017 Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении возврата налогов
УрБК, Москва, 13.09.2017. Правительство РФ поддержало инициативу законодателей об упрощении процедуры возврата излишне ...15.09.2009 Родной город художника Бэнкси готов легализовать граффити
Отныне власти Бристоля, родного города британского художника Бэнкси, собираются организовать народное ...