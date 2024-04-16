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Вчера, 12:00

Доля автокредитов на новые машины в марте 2024 года выросла на 42%

УрБК, Москва, 22.04.2024. Российский кредитный авторынок начал разворачиваться в сторону кредитов на новые автомобили в ущерб кредитам на автомобили с пробегом. В марте 2024 года таких кредитов было выдано на 42% больше, чем в феврале 2024 года, пишет «Коммерсантъ».

«О росте рынка говорит и тот факт, что на покупку новых автомобилей в марте была потрачена рекордная сумма денег — 496,2 млрд руб., на 42% больше, чем в феврале (349,8 млрд руб.), приводят данные в «Открытии». Всего же в I квартале финансовая емкость российского авторынка составила 1,1 трлн руб. При этом в марте было реализовано машин китайских марок на сумму 308,5 млрд руб.», — пишет издание.

Причиной складывающей тенденции может быть развитие совместных программ с китайскими брендами, утверждает «Коммерсантъ».
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