Доля автокредитов на новые машины в марте 2024 года выросла на 42%

УрБК, Москва, 22.04.2024. Российский кредитный авторынок начал разворачиваться в сторону кредитов на новые автомобили в ...16.04.2024 Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года
УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...27.03.2024 Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%
Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло 80 тыс. ед., что составило ...27.03.2024 Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%
УрБК, Москва, 27.03.2024. Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло ...07.03.2024 Объем выдачи автокредитов в России в феврале 2024 года превысил 171 млрд рублей
УрБК, Москва, 07.03.2024. Объем выданных в феврале 2024 года автокредитов в России превысил 171 млрд руб., что на 29% ...