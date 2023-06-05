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Вчера, 11:24

Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год

УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а также сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год.

Заместитель начальника производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Сергей Музафаров рассказал о планах модернизации ММК на VIII Международной конференции «Коксохимическая промышленность. Состояние и перспективы», организаторами которой выступили Коксохимическая Ассоциация и журнал «Металлы Евразии».

«Крупнейший инвестиционный проект Магнитогорского металлургического комбината в настоящее время — это строительство комплекса коксовой батареи № 12. Производительность новой коксовой батареи составит 2,5 млн т сухого кокса в год. Запуск комплекса позволит поэтапно вывести из эксплуатации устаревшие коксовые батареи и обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год», — сообщает пресс-служба предприятия.
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