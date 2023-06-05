Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2023. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников проверил ход строительства ...20.03.2023 Специалисты ММК готовят к запуску первую очередь новой коксовой батареи в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух»
УрБК, Магнитогорск, 20.03.2023. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») приступили к ...18.07.2022 ММК инвестирует 75 млрд рублей в строительство новой коксовой батареи с пониженным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу
УрБК, Магнитогорск, 18.07.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается строительство комплекса ...19.07.2021 На ММК идет строительство коксовой батареи № 12 за 67 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 19.07.2021. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил стройплощадку комплекса коксовой ...21.06.2021 Проект строительства комплекса коксовой батареи на ММК получил положительное заключение Главгосэкспертизы
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2021. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных ...