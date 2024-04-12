Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 95 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 65,13 коп., до 93,44 руб., евро — на 95,19 коп., до 99,57 руб.