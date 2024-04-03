На обучение свердловских школьников конструированию и использованию беспилотников выделено свыше 285 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что более ...04.03.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, ...26.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...17.11.2023 В Свердловской области начала работу комиссия по подготовке проекта регионального бюджета на 2024 год ко второму чтению
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области стартовала работа временной согласительной комиссии по ...28.06.2023 В ближайшие семь лет в России будет запущено производство гражданских беспилотников
УрБК, Москва, 28.06.2023. В России в ближайшие шесть с половиной лет будет создана новая отрасль экономики, связанная с ...