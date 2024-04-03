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На обучение свердловских школьников конструированию и использованию беспилотников выделено свыше 285 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. 17 свердловских школ и техникум «Рифей» будут до 1 июля 2024 года оснащены оборудованием для получения навыков по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. На это направлено свыше 265 млн руб. из федерального и порядка 20 млн руб. из областного бюджета, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По программам подготовки в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) планируют обучить порядка 330 детей. «На территории Свердловской области к 2029 году предусмотрено строительство трех посадочных площадок для беспилотных воздушных судов. Также делегация Свердловской области примет участие в ежегодном проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» в июле 2024 года. В рамках него в частности вырабатываются технологические решения, значимые для отрасли БАС», — говорится в сообщении департамента.

«В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева ведется активная работа по разработке, стандартизации и серийному запуску производства беспилотных авиационных систем и комплектующих, подготовке соответствующих кадров, по развитию инфраструктуры и формированию системы сертификации БАС. В соответствии с федеральным проектом Свердловская область планирует стать одним из первых регионов, в котором будет создан научно-производственный центр БАС, что станет мощным импульсом интенсификации этой работы», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алекей Шмыков.
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