Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро — вырос на 25 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 23,20 коп., до 94,09 руб., евро — вырос на 25,29 коп., до 100,53 руб.