Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро — вырос на 25 коп.

УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2024 года. Курс ...05.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — вырос на 63 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2024 года. Курс доллара ...04.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — вырос на 1 коп.
Урбк, Москва, 04.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2024 года. Курс доллара ...03.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 15 коп.
УрБК, Москва, 03.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2024 года. Курс доллара ...02.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — вырос на 3 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2024 года. Курс доллара ...